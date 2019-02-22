Погода на сегодня: в Украине снег и похолодание - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 22 февраля, во многих областях Украины ожидается морозная погода, местами выпадет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе выпадет снег, сухо будет только в Волынской и Ровенской областях. Дневная температура воздуха в регионе составит -6...+1. На востоке снег ожидается только в Донецкой области, днем столбики термометров покажут -3...-7.

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В центральном регионе страны преимущественно без осадков, только в Днепропетровской и Винницкой областях выпадет снег. Температура воздуха днем -2...-6 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

На юге температура воздуха днем составит от -3 до +7 градусов. Синоптики прогнозируют снег, а в Крыму - дожди.

На севере страны переменная облачность, днем температура опустится до -7 градусов. В Киеве без осадков, температура воздуха днем -5...-7.