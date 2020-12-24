UA

Погода. Спасатели предупреждают о гололеде и тумане – карта

24.12.2020, 09:49
Погода. Спасатели предупреждают о гололеде и тумане – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В четверг 24 декабря в некоторых областях Украины будет туман и гололед. Об этом предупреждает Госслужба чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГСЧС, туман будет в Киевской области: видимость – 200-500 метров. Гололед же ожидается на дорогах северных, восточных и центральных областей. Могут быть нарушения движения транспорта, предупреждают спасатели. Посмотреть на области (отмечены желтым), в которых ожидаются эти явления можно на карте:

Здесь и по тексту – нажимайте на карты, чтобы увеличить

Укргидрометцентр также прогнозирует, что почти по всей территории Украины сегодня пройдет дождь или дождь со снегом. Сухая погода ожидается в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Прогноз погоды на 24 декабря передставлен на карте:

Смотрите также: Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ

Читайте также: Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
погода прогноз ГСЧС Укргидрометцентр туман гололед

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 