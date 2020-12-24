Погода. Спасатели предупреждают о гололеде и тумане – карта
В четверг 24 декабря в некоторых областях Украины будет туман и гололед. Об этом предупреждает Госслужба чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентр.
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По данным ГСЧС, туман будет в Киевской области: видимость – 200-500 метров. Гололед же ожидается на дорогах северных, восточных и центральных областей. Могут быть нарушения движения транспорта, предупреждают спасатели. Посмотреть на области (отмечены желтым), в которых ожидаются эти явления можно на карте:
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Укргидрометцентр также прогнозирует, что почти по всей территории Украины сегодня пройдет дождь или дождь со снегом. Сухая погода ожидается в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Прогноз погоды на 24 декабря передставлен на карте:
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- Вчера Киев засыпало снегом, на дорогах образовались пробки. Смотрите фото зимней столицы.
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