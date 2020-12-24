Погода. Спасатели предупреждают о гололеде и тумане – карта

В четверг 24 декабря в некоторых областях Украины будет туман и гололед. Об этом предупреждает Госслужба чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГСЧС, туман будет в Киевской области: видимость – 200-500 метров. Гололед же ожидается на дорогах северных, восточных и центральных областей. Могут быть нарушения движения транспорта, предупреждают спасатели. Посмотреть на области (отмечены желтым), в которых ожидаются эти явления можно на карте:

Здесь и по тексту – нажимайте на карты, чтобы увеличить

Укргидрометцентр также прогнозирует, что почти по всей территории Украины сегодня пройдет дождь или дождь со снегом. Сухая погода ожидается в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Прогноз погоды на 24 декабря передставлен на карте:

Смотрите также: Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ

Вчера Киев засыпало снегом, на дорогах образовались пробки. Смотрите фото зимней столицы.

Читайте также: Непогода в Украине. За день произошло более 1000 аварий – статистика полиции

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.