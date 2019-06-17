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17.06.2019, 08:52

Погода в Украине на сегодня: дожди, грозы, местами град - карта

Погода в Украине на сегодня: дожди, грозы, местами град - карта - Фото
Фото: pixabay.com

Днем +26…+31°С, на юге до +33°С

Сегодня, 17 июня, в западных, Винницкой и Житомирской областях краткосрочные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киевской и Черниговской областях краткосрочные дожди. На остальной территории – без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +15…+20°С, на побережье морей до +23°С. Днем +26…+31°С, на юге до +33°С.

В Карпатском регионе +23…+25°С.

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Ранее сегодня сообщалось, что в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.

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Теги: погода в Украине, погода, погода на сегодня
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