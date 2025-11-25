Пограничники: Инкассаторы использовали броневик для вывоза мужчин в Венгрию
На Закарпатье пограничники, Нацполиция и Служба безопасности Украины разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу – их возили на инкассаторском авто. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе.
Сотрудники Мукачевского пограничного отряда вместе с другими силовиками на окраине села Яноши остановили инкассаторский автомобиль, который двигался со включенными проблесковыми маячками в направлении выезда из страны. В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое мужчин везли к границе с Венгрией украинца призывного возраста.
Как установили правоохранители, оба мужчины 42 и 58 лет оказались сотрудниками этого же банка и жителями Львова. За свои "услуги перевозки" они попросили $16 500.
За $1500 инкассаторы перевозили военнообязанного в служебном автомобиле из Львова в Берегово. Еще за $15 000 должны были доставить из Берегово до линии госграницы, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
Часть этих средств пассажир уже успел передать, а остальные должен был оплатить в случае попадания на территорию Венгрии. Фигуранты заверили "клиента" в беспрепятственном пересечении границы.
Переправщиков задержали в рамках уголовного производства, открытого по подозрению в незаконной переправке за границу. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, ведется следствие.
- В сентябре также на Закарпатье были разоблачены пограничники, которые продавали "уклонистам" информацию о маршрутах.
- В ноябре Нацполиция разоблачила депутата из Винницкой области, который фиктивно женился, чтобы не мобилизоваться.
Комментарии (0)