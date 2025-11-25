Прикордонники: Інкасатори використовували броньовик для вивезення чоловіків до Угорщини

Затримані (Фото: ДПСУ)

На Закарпатті прикордонники, Нацполіція та Служба безпеки України викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон – їх возили на інкасаторському авто. Подробиці повідомили в Державній прикордонній службі.

Працівники Мукачівського прикордонного загону разом з іншими силовиками на околиці села Яноші зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками у напрямку виїзду з країни. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє чоловіків везли до кордону з Угорщиною українця призовного віку.

Як встановили правоохоронці, обидва чоловіки 42 та 58 років виявилися працівниками цього ж банку та мешканцями Львова. За свої "послуги перевезення" вони попросили $16 500.

За $1500 інкасатори перевозили військовозобов’язаного в службовому автомобілі зі Львова до Берегового. Ще за $15 000 мали доставити з Берегового до лінії держкордону, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Частину цих коштів пасажир вже встиг передати, а решту мав сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини. Фігуранти запевнили "клієнта" у безперешкодному перетинанні кордону.

Переправників затримали у рамках кримінального провадження, відкритого за підозрою в незаконному переправленні за кордон. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, триває слідство.