Прикордонники: Інкасатори використовували броньовик для вивезення чоловіків до Угорщини
На Закарпатті прикордонники, Нацполіція та Служба безпеки України викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон – їх возили на інкасаторському авто. Подробиці повідомили в Державній прикордонній службі.
Працівники Мукачівського прикордонного загону разом з іншими силовиками на околиці села Яноші зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками у напрямку виїзду з країни. В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє чоловіків везли до кордону з Угорщиною українця призовного віку.
Як встановили правоохоронці, обидва чоловіки 42 та 58 років виявилися працівниками цього ж банку та мешканцями Львова. За свої "послуги перевезення" вони попросили $16 500.
За $1500 інкасатори перевозили військовозобов’язаного в службовому автомобілі зі Львова до Берегового. Ще за $15 000 мали доставити з Берегового до лінії держкордону, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
Частину цих коштів пасажир вже встиг передати, а решту мав сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини. Фігуранти запевнили "клієнта" у безперешкодному перетинанні кордону.
Переправників затримали у рамках кримінального провадження, відкритого за підозрою в незаконному переправленні за кордон. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, триває слідство.
