Пожар в реанимации. ГСЧС назвала глубинную причину: "незнание элементарных законов физики"

Причиной пожара в реанимации Косовской больницы Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил техники безопасности и незнание персоналом "элементарных законов физики". Об этом сообщили в ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", – подчеркнули в ГСЧС.

В службе отметили, что в таких условиях быстрого распространения пожара невозможно избежать. Поэтому они призывают строго запретить использование открытого огня в реанимациях вблизи кислородного оборудования.

ДОПОЛНЕНО. Минздрав вместе с ГСЧС проведет обучение медперсонала

Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской больницы произошел пожар и взрыв.

Погибли четыре человека. Один – от коронавируса перед самим ЧП, трое – в пожаре.

В ГСЧС сообщили, что пожар в реанимации произошел из-за заупокойной свечки, которую работник учреждения поставил после смерти умершего больного COVID-19.

Читайте также: В Харьковской области 16-летний юноша спас детей из пожара

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.