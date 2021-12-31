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Пожар в реанимации. ГСЧС назвала глубинную причину: "незнание элементарных законов физики"

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 11:24
Пожар в реанимации. ГСЧС назвала глубинную причину:
Последствия пожара в Косовской больнице (фото - Нацполиция)

Причиной пожара в реанимации Косовской больницы Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил техники безопасности и незнание персоналом "элементарных законов физики". Об этом сообщили в ГСЧС.

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"28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", – подчеркнули в ГСЧС.

В службе отметили, что в таких условиях быстрого распространения пожара невозможно избежать. Поэтому они призывают строго запретить использование открытого огня в реанимациях вблизи кислородного оборудования.

ДОПОЛНЕНО. Минздрав вместе с ГСЧС проведет обучение медперсонала 

Читайте также: В Харьковской области 16-летний юноша спас детей из пожара

Яна Катасонова
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