Пожар в реанимации. ГСЧС назвала глубинную причину: "незнание элементарных законов физики"
Причиной пожара в реанимации Косовской больницы Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил техники безопасности и незнание персоналом "элементарных законов физики". Об этом сообщили в ГСЧС.
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"28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям", – подчеркнули в ГСЧС.
В службе отметили, что в таких условиях быстрого распространения пожара невозможно избежать. Поэтому они призывают строго запретить использование открытого огня в реанимациях вблизи кислородного оборудования.
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- Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской больницы произошел пожар и взрыв.
- Погибли четыре человека. Один – от коронавируса перед самим ЧП, трое – в пожаре.
- В ГСЧС сообщили, что пожар в реанимации произошел из-за заупокойной свечки, которую работник учреждения поставил после смерти умершего больного COVID-19.
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