Полиция хочет увеличения штрафов для перевозчиков

Патрульная полиция (Фото: Евгений Пилипенко, LIGA.net)

В патрульной полиции намерены инициировать ряд нововведений из-за увеличения количества смертельных ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщил первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Среди нововведений, которые хотят внедрить, отмечено увеличение штрафов за плохое техническое состояние транспорта для перевозчиков. Кроме того, начать штрафовать могут и чиновников, ответственных за техсостояние, оборудование и эксплуатацию транспорта. Для этого планируют рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Также законом хотят запретить перевозчикам использовать переоборудованный под пассажирский транспорт, который изначально сделан как грузовой. Междугородний транспорт могут оборудовать ремнями безопасности для пассажиров, а в случае нарушения этой нормы также планируют привекать к административной ответственности.

Белошицкий рассказал, что уже разрабатывается проект постановления Кабмина, которым оптимизируют процедуру выдачи разрешения для большегрузов на участие в дорожном движении в случае превышения весовых параметров. Также документ должен урегулировать систему оплаты и получения согласования маршрутов. Все это планируют перевести в электронный вид.

В полиции полагают, что подобные изменения могут повлиять на количество аварий и тяжесть их последствий.

Вероятно, в полиции таким образом отреагировалали на недавние смертельные аварии в Одесской и Житомирской областях. В обоих случаях погибли по девять человек.

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