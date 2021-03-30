Помыться и постирать. Военным на Донбасс передали мобильные бани на МАЗах: видео

Сегодня, 30 марта, в Харькове Вооруженным силам передали 19 мобильных банно-прачечных комплексов (МБПК) на базе автомобилей МАЗ. Об этом сообщает ArmyInform.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, МБПК получат военнослужащие нескольких частей, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

Сообщается, что все МБПК соответствуют современным гигиеническим и санитарным нормам, дают военным на передовой возможность постирать, высушить, погладить одежду и помыться.

Банно-прачечный комплекс размещается в двух контейнерах-прицепах и имеет два отделения. В одном – отделение для стирки, сушки и глажения одежды. В другом – мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.

По словам полковника Богдана Чупилко, новые МБПК на базе МАЗ имеют по четыре стиральных и сушильных машины, могут перевозить до 10 тонн воды, оснащены автономным питанием.

По его словам, с помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек.

25 марта сообщалось, что ВСУ получат партию "польских" БМП, изъятых через суд.

Читайте также: Армии передали модернизированные танки: фото

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.