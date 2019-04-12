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12.04.2019, 10:52

Появились новости о здоровье Далай-ламы

Появились новости о здоровье Далай-ламы - Фото
Далай-лама (фото - EPA) Фото: EPA

83-летний Далай-лама был госпитализирован с легочной инфекцией. Его состояние нормализовалось

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Сегодня, 12 апреля, духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV был выписан из больницы в Нью-Дели спустя три дня после госпитализации. Об этом сообщил его официальный представитель Тензин Таклху, передает Agencе France Press

"Он был выписан из больницы в 8 часов утра", - сказал Таклху. "У него сейчас все хорошо", - добавил он. 

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Вчера Таклху сообщил, что лауреат Нобелевской премии мира уже вернулся к своей "обычной рутине" и выполняет некоторые упражнения. 

В местных СМИ появились сообщения о том, что Далай-лама, вероятно, останется в Нью-Дели на несколько дней, а затем вернется в горы, в резиденцию ​​Дхармсале, где он находился в течение шести десятилетий. 

10 апреля 83-летнего Далай-ламу XIV госпитализировали. По данным местных СМИ, у него диагностировали легочную инфекцию. Он почувствовал себя нехорошо утром в своей резиденции. Далай-лама более 75 лет является хранителем традиций и духовным лидером тибетского буддизма школы Гелугпа. Регулярно выступает с духовными наставлениями по всему миру. 

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Теги: больница, здоровье, буддист, Далай-лама, выписка
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