"Позорная попытка давления". У ПЦУ отреагировали на уголовное дело за томос

Православная церковь Украины считает открытие Службой безопасности Украины уголовного дела о "разжигании межрелигиозной вражды" против пятого президента Петра Порошенко, попыткой давления на ПЦУ. Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.
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ПЦУ считает, что сам факт начала следствия "по надуманному поводу" и что оно длится уже более восьми месяцев, но стало публично известно только сейчас, является "позорной и абсурдной попыткой давления".
"Попыткой, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.
Зоря отметил, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени УПЦ Киевского патриархата, которая решением в декабре 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение.
Он подчеркнул, что ПЦУ - единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются действовать от имени УПЦ КП, "не имеют на это ни канонического, ни юридического права".