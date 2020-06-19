"Позорная попытка давления". У ПЦУ отреагировали на уголовное дело за томос

Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

Православная церковь Украины считает открытие Службой безопасности Украины уголовного дела о "разжигании межрелигиозной вражды" против пятого президента Петра Порошенко, попыткой давления на ПЦУ. Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.

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ПЦУ считает, что сам факт начала следствия "по надуманному поводу" и что оно длится уже более восьми месяцев, но стало публично известно только сейчас, является "позорной и абсурдной попыткой давления".

"Попыткой, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.

Зоря отметил, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени УПЦ Киевского патриархата, которая решением в декабре 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение.

Он подчеркнул, что ПЦУ - единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются действовать от имени УПЦ КП, "не имеют на это ни канонического, ни юридического права".

18 июня пятый президент Петр Порошенко сообщил, что против него открыли уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины".

В Государственном бюро расследований позже подтвердили существование уголовного дела. Оно было начато 6 ноября 2019 года якобы по заявлению прихожан Киевского патриархата.