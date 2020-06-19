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"Позорная попытка давления". У ПЦУ отреагировали на уголовное дело за томос

"Позорная попытка давления". У ПЦУ отреагировали на уголовное дело за томос - Фото
Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)
19.06.2020, 11:50

​ПЦУ назвала открытие уголовного дела о томосе "позорной попыткой" давления на нее

Православная церковь Украины считает открытие Службой безопасности Украины уголовного дела о "разжигании межрелигиозной вражды" против пятого президента Петра Порошенко, попыткой давления на ПЦУ. Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.

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ПЦУ считает, что сам факт начала следствия "по надуманному поводу" и что оно длится уже более восьми месяцев, но стало публично известно только сейчас, является "позорной и абсурдной попыткой давления".

"Попыткой, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", - говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.

Зоря отметил, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени УПЦ Киевского патриархата, которая решением в декабре 2018 года прекратила существование как отдельное религиозное объединение.

Он подчеркнул, что ПЦУ - единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются действовать от имени УПЦ КП, "не имеют на это ни канонического, ни юридического права".

  • 18 июня пятый президент Петр Порошенко сообщил, что против него открыли уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины".
  • В Государственном бюро расследований позже подтвердили существование уголовного дела. Оно было начато 6 ноября 2019 года якобы по заявлению прихожан Киевского патриархата.
Наталия Софиенко
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