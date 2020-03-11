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Предложены новые формы обучения в ПТУ

Предложены новые формы обучения в ПТУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.03.2020, 11:34

Ученики учреждений профессионального образования смогут выбирать между пятью институциональными формами обучения, в том числе сетевым

Ученики учреждений профессионального образования теперь смогут использовать новую - сетевую - форму обучения; при этом остаются и традиционные  – дневная, вечерняя, заочная и дистанционная. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Сетевая форма позволит учиться в нескольких заведениях одновременно. Одно из них – заведение профобразования, а другое – предприятие, производство или дополнительное учреждение образования. Перед стартом обучения все участники должны заключить договор, где бы четко указывались права и обязанности каждой стороны. Сетевое образование может сочетаться с различными формами обучения: очной (дневной и вечерней), заочной и дистанционной.

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В ведомстве утверждают, что это поможет учащимся выстроить индивидуальный образовательный план в зависимости от личных потребностей, а также "гибко сочетать теоретическое обучение с практическим на производстве или в другом учреждении".

Положение, которое объясняет, как применять каждый вид институционального обучения в учреждениях профобразования, зарегистрировано в Минюсте и размещено на сайте МОН вчера, 10 марта.

Анастасия Тугай
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