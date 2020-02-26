В школах ввели предмет о защите Украины вместо защиты Отечества

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В школах ввели обновленный предмет "Защита Украины" вместо "Защита Отечества". Об этом сообщило Министерство образования.

Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня. По мнению министра образования и науки Анны Новосад, предмет "Защита Отечества" - "наследие советской парадигмы". По ее словам, министерство изменяет подходы к экспертизе и изготовлению учебников, чтобы там отображались все нововведения и изменения, на что понадобится несколько лет.

Предмет "Защита Украины" будет обязателен в 10-11 классах. Его цель - предоставить ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Предмет будет изучаться как на уроках, так и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

В январе Новосад заявила , что эксперимент по использованию электронных учебников в пилотных школах завершился негативно из-за их низкого качества, но в будущем будет возобновлен.

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