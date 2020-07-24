ПЦР-тесты при внутренних перелетах Украиной необязательны - Степанов

Министр напомнил, что ПЦР-тесты в обязательном порядке сейчас делаются только при наличии у украинцев признаков коронавируса

Пассажирам, которые осуществляют внутренние перелеты по Украине, не нужно делать ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас достаточно четко определен механизм, кому именно проводят ПЦР-тестирования", добавил он, напомнив, что в эту группу входят люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни. Также он отметил, что при наличии симптоматики назначать ПЦР-тест должен врач.

Кроме людей с признаками COVID-19, ПЦР-тестирование должны проходить те, кто контактировал с заболевшим, медики и работники полиции. Тесты в этом случае проводятся бесплатно, в то время как опция тестирования в аэропортах при внутренних перелетах сейчас не предусмотрена и причин ее вводить пока нет, сказал министр.

25 июня Кабмин освободил от обсервации прибывающих в Украину иностранцев с отрицательным ПЦР-тестом.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в аэропортах Киева и Львова устанавливают лаборатории для прохождения ПЦР-тестов по прилету из стран "красной" зоны.

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Дарья Мостовая

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