В аэропортах Киева и Львова устанавливают лаборатории для прохождения ПЦР-тестов

Если пцр-тест окажется отрицательным, 14-дневную самоизоляцию по прибытию из стран "красной" зоны можно будет не проходить

В аэропортах Киева и Львова начали процесс установки лабораторий, чтобы приезжие из стран "красной" зоны могли сразу же сдать ПЦР-тест на коронавирус и в случае негативного результата не соблюдать вынужденную самоизоляцию, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклй.

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Чтобы избежать скоплений людей возле лабораторий, сейчас также рассматривается возможность привязать выдачу результатов к приложению Дій вдома. По словам министра, это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину.

28 июня в Министерстве внутренних дел сообщил об изменениях условий самоизоляции и обсервации при пересечении границы.

9 июля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в страну.

10 июля Минздрав обновил список стран, отнесенных к "красной" зоне - всего в списке находится 61 страна.

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Дарья Мостовая

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