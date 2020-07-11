В аэропортах Киева и Львова устанавливают лаборатории для прохождения ПЦР-тестов
Если пцр-тест окажется отрицательным, 14-дневную самоизоляцию по прибытию из стран "красной" зоны можно будет не проходить
В аэропортах Киева и Львова начали процесс установки лабораторий, чтобы приезжие из стран "красной" зоны могли сразу же сдать ПЦР-тест на коронавирус и в случае негативного результата не соблюдать вынужденную самоизоляцию, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклй.
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Чтобы избежать скоплений людей возле лабораторий, сейчас также рассматривается возможность привязать выдачу результатов к приложению Дій вдома. По словам министра, это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину.
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