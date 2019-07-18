ПЦУ проведет первый Украинский крестный ход

Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)

Православная церковь Украины проведет первый Украинский крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Ход проведут 28 июля, он начнется в 08:30 на территории Софийского собора. Во главе будет митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"28 июля мы будем праздновать 1031-летие крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Ранее суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации. Дело рассмотрят без візова сторон и без судебного заседания.

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