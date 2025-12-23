Решетилова опровергла "призывы мобилизовать людей с инвалидностью": что сказала на самом деле

Военный омбудсмен опровергла информацию в СМИ о якобы призывах к мобилизации людей с инвалидностью и объяснила информацию об изменениях в приказ №402

Ольга Решетилова (Фото: Facebook)

Военный омбудсмен Ольга Решетилова опровергла информацию о ее якобы призывах мобилизовать людей с инвалидностью и планах Министерства обороны "сократить перечень болезней, определяющих непригодность к службе". На своей странице в Facebook она попросила не приписывать то, чего она не говорила.

"СМИ и телеграм-каналы активно распространяют заголовки о том, что я якобы озвучила планы департамента здравоохранения Министерства обороны "сократить перечень болезней, определяющих непригодность к службе". А некоторые даже дописались до того, что я призываю мобилизовать людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

По ее словам, в ответ на вопрос журналистки для интервью Главкома о состоянии здоровья новобранцев Решетилова объяснила, что ей известно о подготовке изменений в приказ №402 (имеется в виду приказ Министерства обороны Украины №402 от 14 августа 2008 года "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". – Ред.) По ее словам, Департамент здравоохранения Минобороны хочет исключить определенные болезни из перечня тех, по которым людей сейчас признают пригодными.

"То есть речь идет не о сужении перечня непригодных, а наоборот – о пересмотре и усилении требований к состоянию здоровья военнообязанных или военнослужащих", – написала уполномоченная.

Она добавила, что нынешний подход к ВВК требует изменения. Он должен учитывать не только наличие отдельной болезни по статье из перечня в приказе, а всю совокупность состояния здоровья человека. Потому что военнослужащий или военнообязанный может иметь три болезни и по каждой отдельно ему могут написать о пригодности, однако в итоге его состояние здоровья не позволяет выполнять боевые задания.

"В том же абзаце я, кстати, отметила, что мне неизвестно, на какой стадии сейчас эти наработки. Именно об этом были мои слова. Понимаю, это сложно. Тем не менее прошу не приписывать мне то, чего я не говорила", – подытожила Решетилова.

Военный омбудсмен имеет в виду интервью изданию "Главком" от 18 декабря, в котором Решетилова отмечает, что в нынешней редакции 402-го приказа, требования по состоянию здоровья пригодного к военной службе значительно снижены.

"И я думаю, что не надо объяснять, чем это вызвано. А вызвано это дефицитом личного состава, необходимостью привлечения как можно большего количества людей", – рассказала тогда военная уполномоченная.