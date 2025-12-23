Решетилова спростувала "заклики мобілізувати людей з інвалідністю": що сказала насправді

Військова омбудсманка спростувала інформацію в медіа про нібито заклики щодо мобілізації людей з інвалідністю та пояснила інформацію щодо змін до наказу №402

Ольга Решетилова (Фото: Facebook)

Військова омбудсманка Ольга Решетилова спростувала інформацію щодо її нібито закликів мобілізовувати людей з інвалідністю та планів Міністерства оборони "скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби". На своїй сторінці у Facebook вона попросила не приписувати те, чого вона не говорила.

"ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють заголовки про те, що я нібито озвучила плани департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони "скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби". А деякі навіть дописалися до того, що я закликаю мобілізовувати людей з інвалідністю", – йдеться в повідомленні.

За її словами, у відповідь на запитання журналістки для інтерв'ю Главкома про стан здоров’я новобранців Решетилова пояснила, що їй відомо про підготовку змін до наказу №402 (мається на увазі наказ Міністерства оборони України №402 від 14 серпня 2008 року "Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". – Ред.). За її словами, Департамент охорони здоров’я Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними.

"Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а навпаки – про перегляд і посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних або військовослужбовців", – написала уповноважена.

Вона додала, що нинішній підхід до ВЛК потребує зміни. Він має враховувати не тільки наявність окремої хвороби за статтею з переліку в наказі, а всю сукупність стану здоров’я людини. Бо військовослужбовець або військовозобовʼязаний може мати три хвороби і за кожною окремо йому можуть написати про придатність, однак у підсумку його стан здоров’я не дозволяє виконувати бойові завдання.

"У тому ж абзаці я, до речі, зазначила, що мені невідомо, на якій стадії зараз ці напрацювання. Саме про це були мої слова. Розумію, це складно. Тим не менше прошу не приписувати мені те, чого я не говорила", – підсумувала Решетилова.

Військовий омбудсман має на увазі інтерв'ю виданню "Главком" від 18 грудня, в якому Решетилова зазначає, що в нинішній редакції 402-го наказу, вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені.

"І я думаю, що не треба пояснювати, чим це викликано. А викликано це дефіцитом особового складу, необхідністю залучення якомога більшої кількості людей", – розповіла тоді військова уповноважена.