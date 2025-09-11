Усі ВЛК в Україні відтепер проходитимуть за єдиним стандартом

Також спрощено процедуру проходження ВЛК для тих, хто перебуває за межами України

Юлія Свириденко (Фото: t.me/svyrydenkoy)

Військово-лікарські комісії для всіх Сил оборони проходитимуть за єдиним стандартом. Про це 10 вересня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після засідання уряду.

За її словами, дія правил військово-лікарської експертизи Збройних Сил України відтепер поширюватиметься на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію й Управління держохорони.

Усі зазначені структури будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди будуть проводити у власних медзакладах органів, а якщо їх немає, то у цивільних лікарнях за договорами.

Окрім цього, уряд спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, також і дистанційно. Стосується це військових і постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) та не можуть пройти експертизу в Україні.