Усі ВЛК в Україні відтепер проходитимуть за єдиним стандартом
Військово-лікарські комісії для всіх Сил оборони проходитимуть за єдиним стандартом. Про це 10 вересня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після засідання уряду.
За її словами, дія правил військово-лікарської експертизи Збройних Сил України відтепер поширюватиметься на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію й Управління держохорони.
Усі зазначені структури будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди будуть проводити у власних медзакладах органів, а якщо їх немає, то у цивільних лікарнях за договорами.
Окрім цього, уряд спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, також і дистанційно. Стосується це військових і постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) та не можуть пройти експертизу в Україні.
- 2 червня повідомлялося, що Міноборони покращило процедуру проходження військово-лікарської комісії. Мета – знизити ризик помилок через людський фактор і спростити документообіг.
- 3 червня у Міноборони повідомляли, що з "обмежено придатних" українців після повторної ВЛК тільки 7% визнано реально непридатними.
