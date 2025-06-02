Міноборони покращило процедуру проходження військово-лікарської комісії: що змінилося

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Мета нововведення – спростити документообіг, пришвидшити ухвалення рішень та знизити ризик помилок через людський фактор.

Нововведення вже набрали чинності й стосуються таких аспектів.

Якщо постанова ВЛК (наприклад, про статус "придатний до військової служби"), не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не друкуються для передання до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією, документи передаються в електронному вигляді через кабінет ВЛК. Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до п’яти днів і передбачав друк усіх документів.

Щодо термінів перевірки документів військово-лікарськими комісіями передбачені такі зміни:

→ запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше п’яти днів з дня надходження документів;

→ якщо документи перевіряє ВЛК обласного чи міського ТЦК і немає помилок, документи за постановою "непридатний" мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру "Оберіг", а паперові документи – до ТЦК;

→ якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – два примірники, для військовослужбовців – чотири.

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, отримати документ можна безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру "Оберіг", засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як ТЦК отримає протокол засідання штатної ВЛК.

З 31 січня 2025 року українці можуть створювати електронні направлення на проходження ВЛК у застосунку "Резерв+".

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