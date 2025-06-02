Минобороны улучшило процедуру прохождения военно-врачебной комиссии: что изменилось

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Цель нововведения – упростить документооборот, ускорить принятие решений и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.

Нововведения уже вступили в силу и касаются следующих аспектов.

Если постановление ВВК (например, о статусе "пригодный к военной службе"), не требует утверждения высшей инстанцией, документы больше не печатаются для передачи в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а автоматически посылаются в электронном виде в реестр "Оберіг".

В бумажном виде в ТЦК передаются только карточки обследования и сопроводительные документы (кроме постановлений). Военным частям ВВК печатает и посылает две копии постановления.

Если постановление ВВК требует утверждения вышестоящей инстанцией, документы передаются в электронном виде через кабинет ВВК. Бумажные документы (кроме постановлений) передаются ВВК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медицинского осмотра. Ранее этот процесс длился до пяти дней и предусматривал печать всех документов.

В отношении сроков проверки документов военно-врачебными комиссиями предусмотрены следующие изменения:

→ введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более пяти дней со дня поступления документов;

→ если документы проверяет ВВК областного или городского ТЦК и нет ошибок, документы по постановлению "непригодный" должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр "Оберіг", а бумажные документы – в ТЦК;

→ если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных – два экземпляра, для военнослужащих – четыре.

Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, получить документ можно непосредственно в медицинском учреждении, где проходило обследование, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавали только в ТЦК по месту нахождения на учете.

Если утверждение требуется, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра "Оберіг", удостоверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ давался только после того, как ТЦК получит протокол заседания штатной ВВК.

С 31 января 2025 года украинцы могут создавать электронные направления на прохождение ВВК в приложении "Резерв+".

3 марта сообщалось, что в электронных направлениях на ВВК в приложении "Резерв+" появилась дата прибытия на медосмотр.

5 марта Умеров сообщал, что бумажные выводы ВВК уходят в прошлое, теперь они будут оформляться онлайн.