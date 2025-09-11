Все ВЛК в Украине отныне будут проходить по единому стандарту
Военно-врачебные комиссии для всех Сил обороны будут проходить по единому стандарту. Об этом 10 сентября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после заседания правительства.
По ее словам, действие правил военно-врачебной экспертизы Вооруженных Сил Украины отныне будет распространяться на Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и Управление госохраны.
Все указанные структуры будут пользоваться единым Расписанием болезней для определения пригодности к службе. Медосмотры будут проводить в собственных медучреждениях органов, а если их нет, то в гражданских больницах по договорам.
Кроме этого, правительство упростило прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно. Касается это военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине.
- 2 июня сообщалось, что Минобороны улучшило процедуру прохождения военно-врачебной комиссии. Цель – снизить риск ошибок из-за человеческого фактора и упростить документооборот.
- 3 июня в Минобороны сообщали, что из "ограниченно годных" украинцев после повторной ВВК только 7% признаны реально непригодными.
