В Україні почали експеримент з військового обліку: хто автоматично стане призовником

Уряд запустив експериментальний проєкт з автоматичного взяття на військовий облік призовників. Кажуть: більше не буде черг

Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони

Як зазначають в оборонному міністерстві, це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.

На військовий облік автоматично ставитимуться:

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років – вони автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.

Чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном – під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби.

Щоби стати на військовий облік, цим громадянам більше не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, вдалося налагодити обмін даними між Міноборони, Міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

"Людині більше не потрібно бігати кабінетами й стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", – наголосила вона.

За словами співрозмовника LIGA.net в Міністерстві оборони, плани на впровадження цієї ініціативи були давно. Одна з цілей такого нововведення – розвантажити ТЦК, щоби не відволікати їх військовослужбовців від процесу мобілізації. А також щоби фізично зменшити у чергах до ТЦК кількість людей, які особисто звертаються до ТЦК, щоби отримати ту чи іншу послугу.