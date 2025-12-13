В Украине начали эксперимент по воинскому учету: кто автоматически станет призывником

Правительство запустило экспериментальный проект по автоматической постановке на воинский учет призывников. Говорят: больше не будет очередей

Фото: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны

Как отмечают в оборонном министерстве, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

На воинский учет автоматически будут ставиться:

Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет – они автоматически получают статус призывника с момента 18-летия.

Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей – при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы.

Чтобы стать на воинский учет, этим гражданам больше не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, удалось наладить обмен данными между Минобороны, Миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния.

"Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", – подчеркнула она.

По словам собеседника LIGA.net в Министерстве обороны, планы на внедрение этой инициативы были давно. Одна из целей такого нововведения – разгрузить ТЦК, чтобы не отвлекать их военнослужащих от процесса мобилизации. А также чтобы физически уменьшить в очередях в ТЦК количество людей, которые лично обращаются в ТЦК, чтобы получить ту или иную услугу.