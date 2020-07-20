"Россия может атаковать из Крыма" - командующий ВМС Украины
Алексей Неижпапа считает, что Россию не останавливают международные санкции и угроза для Украины с российской стороны сохраняется
Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил и угроза атаки с незаконно аннексированного Крыма остается. Об этом заявил командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа во время брифинга в Киеве по случаю начала военных учений Sea Breeze-2020. Ранее аналогичное заявление Неижпапы уже опровергали в ВСУ.
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Командующий ВМС считает, что Россию не останавливают международные санкции и угроза для Украины с российской стороны сохраняется.
"Война с Российской Федерацией продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили их в Крыму. К сожалению, те санкции, которые применяют страны Евросоюза и США, не имеют того успеха и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа, отвечая на вопрос о вероятности атаки России из Крыма.
Он также обратил внимание на активное присутствие России в Черном и Азовском морях.
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Корабли Черноморского флота России постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе, отметил Неижпапа.
"Это показывает то, что Черное и Азовское море - это их зона влияния. Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил", - добавил он.
- Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины.
- 5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил, что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".
- Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Алексей Неижпапа не обладает необходимым объемом сведений для таких выводов.
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