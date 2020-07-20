"Россия может атаковать из Крыма" - командующий ВМС Украины

Алексей Неижпапа считает, что Россию не останавливают международные санкции и угроза для Украины с российской стороны сохраняется

Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил и угроза атаки с незаконно аннексированного Крыма остается. Об этом заявил командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа во время брифинга в Киеве по случаю начала военных учений Sea Breeze-2020. Ранее аналогичное заявление Неижпапы уже опровергали в ВСУ.

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Командующий ВМС считает, что Россию не останавливают международные санкции и угроза для Украины с российской стороны сохраняется.

"Война с Российской Федерацией продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили их в Крыму. К сожалению, те санкции, которые применяют страны Евросоюза и США, не имеют того успеха и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа, отвечая на вопрос о вероятности атаки России из Крыма.

Он также обратил внимание на активное присутствие России в Черном и Азовском морях.

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Корабли Черноморского флота России постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе, отметил Неижпапа.

"Это показывает то, что Черное и Азовское море - это их зона влияния. Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил", - добавил он.

Наталия Софиенко

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