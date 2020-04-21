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Ройтбурд обратился к Минздраву: Открывать сейчас музеи нельзя

Ройтбурд обратился к Минздраву: Открывать сейчас музеи нельзя - Фото
Александр Ройтбурд (Фото - Ольга Кириченко - Facebook)
21.04.2020, 14:18

Глава Одесского художественного Ройтбурд призвал МОЗ пересмотреть решение о возможном открытии музеев в рамках ослабления коронавирусного карантина

Открытие музеев в связи с анонсированным Минздравом ослаблением коронавирусного карантина может стать "еще большим ударом по музеям", чем прекращение их работы. Об этом написал в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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Он объяснил, что большинство смотрителей музеев – пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар из здоровье. Также, по словам Ройтбурда, многие из них живут далеко от места работы: в условия ограничений общественного транспорта могут возрасти их расходы на дорогу.  

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"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме<…> В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - написал он.

  • Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав подаст на расммотрение Кабмину решение о продлении карантина до 12 мая. Также предлагается ослабить карантин, в частности разрешить работу музеев и библиотек.
  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

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Марк Сировой
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