Ройтбурд обратился к Минздраву: Открывать сейчас музеи нельзя

Открытие музеев в связи с анонсированным Минздравом ослаблением коронавирусного карантина может стать "еще большим ударом по музеям", чем прекращение их работы. Об этом написал в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он объяснил, что большинство смотрителей музеев – пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар из здоровье. Также, по словам Ройтбурда, многие из них живут далеко от места работы: в условия ограничений общественного транспорта могут возрасти их расходы на дорогу.
Читайте также: Под Одессой закрывают на карантин город
"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме<…> В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - написал он.
Смотрите также: Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта