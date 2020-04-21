Ройтбурд обратился к Минздраву: Открывать сейчас музеи нельзя

Александр Ройтбурд (Фото - Ольга Кириченко - Facebook)

Открытие музеев в связи с анонсированным Минздравом ослаблением коронавирусного карантина может стать "еще большим ударом по музеям", чем прекращение их работы. Об этом написал в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил, что большинство смотрителей музеев – пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар из здоровье. Также, по словам Ройтбурда, многие из них живут далеко от места работы: в условия ограничений общественного транспорта могут возрасти их расходы на дорогу.

Читайте также: Под Одессой закрывают на карантин город

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме<…> В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - написал он.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав подаст на расммотрение Кабмину решение о продлении карантина до 12 мая. Также предлагается ослабить карантин, в частности разрешить работу музеев и библиотек.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

Смотрите также: Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта