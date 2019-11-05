"Рюкзак черного дня". Военные советуют, как подготовиться к ЧС

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В Минобороны дали рекомендации гражданским о том, как собрать тревожный набор на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ArmyInform.

Тревожный набор представляет собой укомплектованный рюкзак объемом от 30 л с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и продуктами питания. Все вещи в таком рюкзаке должны быть новыми.

В Минобороны напоминают, что такой рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны: землетрясения, потопа, пожара, криминогенной ситуации, эпицентра военных действий.

"Прежде всего следует определиться, куда складывать тревожный набор", - уточняют в ведомстве. Военные также добавляют, что вес в таком рюкзаке должен распределятся равномерно и так, чтобы важные вещи можно было легко найти.

Список необходимых вещей и продуктов, которыми следует наполнить "рюкзак черного дня":

1. Копии важных документов, а также фотографии родных и близких в непромокаемой папке;

2. Кредитные карты и наличные деньги;

3. Дубликаты ключей от дома и авто;

4. Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи о способе экстренной связи и месте встречи;

5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе того, что происходит. К нему - запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством;

6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками;

7. Водонепроницаемые компас и часы;

8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и т.д.);

9. Нож и небольшой топорик;

10. Сигнальные средства;

11. Несколько пакетов для мусора емкостью 120 литров, которые могут заменить тент, если их разрезать;

12. Рулон широкой клейкой ленты;

13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м;

14. Блокнот и карандаш;

15. Нити и иглы;

16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:

- бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт;

- Средство от интоксикации;

- Жаропонижающее;

- Средство от аллергии;

- Средство от диареи;

- Средство от кишечной инфекции;

- Глазные капли;

- антибиотики в порошках.

19. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопчатобумажные (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь;

20. Минипалатка, коврик-пена, спальник;

21. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусочек мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор;

22. Все необходимое для детей;

23. Посуда: котелок, фляга, ложка, чашка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик;

25. Спички (туристические) и зажигалка;

26. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы;

27. Продукты:

- мясные или рыбные консервы;

- галеты;

- супы быстрого приготовления в пакетах

- если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.

1 ноября штаб ООС раскрыл потери оккупантов.

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