"Рюкзак черного дня". Военные советуют, как подготовиться к ЧС

В Минобороны дали рекомендации гражданским о том, как собрать тревожный набор на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ArmyInform.
Тревожный набор представляет собой укомплектованный рюкзак объемом от 30 л с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и продуктами питания. Все вещи в таком рюкзаке должны быть новыми.
В Минобороны напоминают, что такой рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны: землетрясения, потопа, пожара, криминогенной ситуации, эпицентра военных действий.
"Прежде всего следует определиться, куда складывать тревожный набор", - уточняют в ведомстве. Военные также добавляют, что вес в таком рюкзаке должен распределятся равномерно и так, чтобы важные вещи можно было легко найти.
Список необходимых вещей и продуктов, которыми следует наполнить "рюкзак черного дня":
1. Копии важных документов, а также фотографии родных и близких в непромокаемой папке;
2. Кредитные карты и наличные деньги;
3. Дубликаты ключей от дома и авто;
4. Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи о способе экстренной связи и месте встречи;
5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе того, что происходит. К нему - запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством;
6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками;
7. Водонепроницаемые компас и часы;
8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и т.д.);
9. Нож и небольшой топорик;
10. Сигнальные средства;
11. Несколько пакетов для мусора емкостью 120 литров, которые могут заменить тент, если их разрезать;
12. Рулон широкой клейкой ленты;
13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м;
14. Блокнот и карандаш;
15. Нити и иглы;
16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:
- бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт;
- Средство от интоксикации;
- Жаропонижающее;
- Средство от аллергии;
- Средство от диареи;
- Средство от кишечной инфекции;
- Глазные капли;
- антибиотики в порошках.
19. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопчатобумажные (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь;
20. Минипалатка, коврик-пена, спальник;
21. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусочек мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор;
22. Все необходимое для детей;
23. Посуда: котелок, фляга, ложка, чашка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик;
25. Спички (туристические) и зажигалка;
26. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы;
27. Продукты:
- мясные или рыбные консервы;
- галеты;
- супы быстрого приготовления в пакетах
- если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.
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