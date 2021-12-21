С 23 декабря в желтую зону переходят еще шесть областей

С 23 декабря 2021 года в Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях установят желтый уровень эпиднебезопасности распространения COVID-19. Такое решение было принято сегодня, 21 декабря, на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

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В красной зоне остаются Волынская и Закарпатская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. В частности, в желтой зоне работники и посетители общественных заведений должны иметь один из документов:

— "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительный 30 дней);

— "зеленый" COVID-сертификат (действительный 365 дней);

— Международное свидетельство о вакцинации;

— иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ;

— отрицательный результат ПЦР или экспресс теста на определение антигена (действительный 72 часа);

— сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

13 декабря 2021 из красной эпидемической зоны вывели Хмельницкую и Винницкую области. Ляшко отметил, что ситуация в Украине в целом улучшается.

За минувшие сутки в Украине выявили 6029 новых больных COVID-19, днем ранее – 2536.

Марина Тищенко

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