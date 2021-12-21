UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 08:24
Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине выявили 6029 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2536). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1496) и Полтавской области (602), сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умерли 346 человек с COVID-19 (днем ранее – 157), выздоровели – 18 850 (6690), были госпитализированы – 1061 (1241).

Было сделано 71 319 тестов на коронавирус (26 912). Методом ПЦР – 28 652 (10 987), ИФА – 6594 (1690), экспресс-тестов – 36 073 (14 235).

На утро 21 декабря в Украине выявили 3 616 716 заболевших за все время эпидемии: умерли 93 608 инфицированных, выздоровели – 3 357 405.

Читайте также: Омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже: исследование

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1496 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 497);
Винницкая область – 147 (69);
Волынская – 279 (170);
Днепропетровская – 118 (50);
Донецкая – 413 (121);
Житомирская – 39 (123);
Закарпатская – 282 (65);
Запорожская – 344 (110);
Ивано-Франковская – 80 (101);
Киевская – 275 (121);
Кировоградская – 52 (74);
Луганская – 108 (6);
Львовская – 197 (124);
Николаевская – 165 (89);
Одесская – 142 (63);
Полтавская – 602 (56);
Ровенская – 183 (51);
Сумская – 122 (47);
Тернопольская – 84 (98);
Харьковская – 155 (133);
Херсонская – 32 (0);
Хмельницкая – 236 (77);
Черкасская – 266 (132);
Черновицкая – 101 (78);
Черниговская – 111 (81).

Нет данных из временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Читайте также: Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикрон-ковидом: первые данные из ЮАР

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 