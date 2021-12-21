Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине выявили 6029 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2536). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1496) и Полтавской области (602), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 346 человек с COVID-19 (днем ранее – 157), выздоровели – 18 850 (6690), были госпитализированы – 1061 (1241).

Было сделано 71 319 тестов на коронавирус (26 912). Методом ПЦР – 28 652 (10 987), ИФА – 6594 (1690), экспресс-тестов – 36 073 (14 235).

На утро 21 декабря в Украине выявили 3 616 716 заболевших за все время эпидемии: умерли 93 608 инфицированных, выздоровели – 3 357 405.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1496 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 497);

Винницкая область – 147 (69);

Волынская – 279 (170);

Днепропетровская – 118 (50);

Донецкая – 413 (121);

Житомирская – 39 (123);

Закарпатская – 282 (65);

Запорожская – 344 (110);

Ивано-Франковская – 80 (101);

Киевская – 275 (121);

Кировоградская – 52 (74);

Луганская – 108 (6);

Львовская – 197 (124);

Николаевская – 165 (89);

Одесская – 142 (63);

Полтавская – 602 (56);

Ровенская – 183 (51);

Сумская – 122 (47);

Тернопольская – 84 (98);

Харьковская – 155 (133);

Херсонская – 32 (0);

Хмельницкая – 236 (77);

Черкасская – 266 (132);

Черновицкая – 101 (78);

Черниговская – 111 (81).

Нет данных из временно оккупированного Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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