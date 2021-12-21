Коронавирус. В Украине более 6000 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Полтавская область
За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине выявили 6029 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2536). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1496) и Полтавской области (602), сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 346 человек с COVID-19 (днем ранее – 157), выздоровели – 18 850 (6690), были госпитализированы – 1061 (1241).
Было сделано 71 319 тестов на коронавирус (26 912). Методом ПЦР – 28 652 (10 987), ИФА – 6594 (1690), экспресс-тестов – 36 073 (14 235).
На утро 21 декабря в Украине выявили 3 616 716 заболевших за все время эпидемии: умерли 93 608 инфицированных, выздоровели – 3 357 405.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1496 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 497);
Винницкая область – 147 (69);
Волынская – 279 (170);
Днепропетровская – 118 (50);
Донецкая – 413 (121);
Житомирская – 39 (123);
Закарпатская – 282 (65);
Запорожская – 344 (110);
Ивано-Франковская – 80 (101);
Киевская – 275 (121);
Кировоградская – 52 (74);
Луганская – 108 (6);
Львовская – 197 (124);
Николаевская – 165 (89);
Одесская – 142 (63);
Полтавская – 602 (56);
Ровенская – 183 (51);
Сумская – 122 (47);
Тернопольская – 84 (98);
Харьковская – 155 (133);
Херсонская – 32 (0);
Хмельницкая – 236 (77);
Черкасская – 266 (132);
Черновицкая – 101 (78);
Черниговская – 111 (81).
Нет данных из временно оккупированного Донбасса и Крыма.
- На прошлой неделе в Украине выявили штамм коронавируса омикрон. По данным ВОЗ, он, вероятно, распространяется быстрее штамма дельты, но вызывает более легкий COVID-19.
- В Великобритании опасаются, что штамм омикрон может вызывать беспрецедентную в стране волну коронавируса, а ежедневное число заражений может достигать 2 млн.
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