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Хмельницкую и Винницкую области выведут из красной зоны COVID-карантина – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 11:06
Хмельницкую и Винницкую области выведут из красной зоны COVID-карантина – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сегодня, 13 декабря, Хмельницкую область и Винницкую область выведут из красной эпидзоны, поскольку уже несколько недель подряд ситуация в Украине в целом улучшается. Об этом сказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"Пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев было с 1 до 7 ноября – 153 263 случая. За прошлую неделю 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из эпидемиологического уровня опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую", – сказал он.

По словам Ляшко, Минздрав уже направил документы в Кабмин для созыва комиссии и рассмотрения этого вопроса.

Министр уточнил, что на сегодняшний день коронавирусом болеют 266 000 украинцев. За прошлую неделю в больницу попали 15 676 украинцев, из них 85% не получили хотя бы одну дозу вакцины.

С сегодняшнего дня в красной зоне останется восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

Читайте также: Красная зона. Кафе и рестораны сократили выручку на треть за неделю – исследование

Яна Катасонова
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Виктор Ляшко винницкая область хмельницкая область карантин коронавирус COVID-19
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