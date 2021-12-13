Хмельницкую и Винницкую области выведут из красной зоны COVID-карантина – Ляшко

Сегодня, 13 декабря, Хмельницкую область и Винницкую область выведут из красной эпидзоны, поскольку уже несколько недель подряд ситуация в Украине в целом улучшается. Об этом сказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев было с 1 до 7 ноября – 153 263 случая. За прошлую неделю 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из эпидемиологического уровня опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую", – сказал он.

По словам Ляшко, Минздрав уже направил документы в Кабмин для созыва комиссии и рассмотрения этого вопроса.

Министр уточнил, что на сегодняшний день коронавирусом болеют 266 000 украинцев. За прошлую неделю в больницу попали 15 676 украинцев, из них 85% не получили хотя бы одну дозу вакцины.

С сегодняшнего дня в красной зоне останется восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

11 декабря 2021 года в Украине расширилась желтая зона коронавирусного карантина: в сравнении со вчерашним днем в нее перешла из оранжевой Одесская область.

С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.

За прошедшие сутки в Украине выявили более 10 000 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве (1203) и Одесской (697) области.

Читайте также: Красная зона. Кафе и рестораны сократили выручку на треть за неделю – исследование

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.