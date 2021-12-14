С апреля антибиотики будут продавать только по электронному рецепту – Минздрав

С 1 апреля 2022 года в Украине начнут продавать антибиотики только по электронному рецепту. Об этом в интервью Укринформу заявил замглавы Минздрава Александр Комарида.

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"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту", – сказал он.

Комарида отметил, что до конца 2022-го Минздрав хочет ввести электронные рецепты для всех рецептурных препаратов. Он объяснил, что начинать будут с антибиотиков, чтобы бороться с антибиотикорезистентностью.

"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации Доступные лекарства", – добавил он.

СПРАВКА. На сайте ВОЗ объясняется, что устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий и является естественным процессом, однако неправильное применение антибиотиков может его ускорить. Сейчас устойчивость к антибиотикам растет до угрожающих темпов во всем мире, это чревато более длительными госпитализациями, ростом медрасходов и смертности, предупреждают в ВОЗ.

Минздрав неоднократно призывал не принимать без указания врача антибиотики. В ведомстве также подчеркивали: антибиотики не действуют на коронавирус, как и на любую другую вирусную инфекцию.

11 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил: миру грозит устойчивость к антибиотикам, из-за которой ежегодно могут умирать до 10 млн человек.

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Марк Сировой

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