СБУ: Разоблачены три клирика УПЦ в двух регионах, которые хвалили Путина и ждали оккупации
В Киевской и Черкасской областях разоблачены три клирика украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП), которые героизировали российских оккупантов и ждали захвата регионов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечено, что фигуранты во время проповедей и общения с прихожанами оправдывали преступления России и призывали к поддержке оккупантов.
В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района. Он долгое время жил в Луганской области, но после начала полномасштабной войны переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.
По материалам дела, мужчина в разговорах с верующими героизировал российских солдат и выражал надежду на захват региона. Кроме того, он распространял фейки о Силах обороны и отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре.
В Черкасской области задержаны двое мужчин – настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП). Как отметили в СБУ, они восхваляли российского диктатора Владимира Путина и оккупантов. Также фигуранты надеялись на захват центрального региона.
Правоохранители задокументировали, что глава храма регулярно посылал в мессенджерах прихожанам сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.
СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности клириков в пользу России. Во время обысков у фигурантов была обнаружена прокремлевская литература и мобильные телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды.
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