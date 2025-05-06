СБУ: Викрито трьох кліриків УПЦ у двох регіонах, які хвалили Путіна та чекали окупації

Фігурантам може загрожувати до восьми років за ґратами

СБУ (Ілюстративне фото: ssu.gov.ua)

У Київській та Черкаській областях викрито трьох кліриків української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), які героїзували російських окупантів та чекали на захоплення регіонів. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зазначається, що фігуранти під час проповідей та спілкування з парафіянами виправдовували злочини Росії та закликали до підтримки окупантів.

У Київській області правоохоронці викрили керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району. Він тривалий час жив у Луганській області, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

За матеріалами справи, чоловік у розмовах із вірянами героїзував російських солдатів та висловлював сподівання на захоплення регіону. Окрім цього він поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі.

У Черкаській області затримано двох чоловіків – настоятеля церкви та монаха чоловічого монастиря УПЦ (МП). Як зазначили в СБУ, вони вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та окупантів. Також фігуранти сподівалися на захоплення центрального регіону.

Правоохоронці задокументували, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь Росії. Під час обшуків у фігурантів було виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди.

Усім трьом повідомили про підозри у виправданні збройної агресії Росії проти України та глорифікації (звеличенні) її учасників. Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.