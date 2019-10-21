Сенцов анонсировал создание общественной организации

Олег Сенцов (Фото YES©2019. Фотограф Валентина Ростовикова)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, которому сегодня вручили премию Ukrainian ID Awards, заявил о создании общественной организации. Об этом сообщает Укринформ.

По словам режиссера, он пришел к выводу, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

"Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго продлится, полгода максимум. Затем я всем надоем, и надо делать это более профессионально. Поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься достаточно широким спектром общественной работы - правозащитной и культурной. Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, даже я назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги", - сказал Сенцов.

Сенцов вернулся на родину 7 сентября , спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.

Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

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