Сенцов отказался от лечения, Бекирову сделали операцию - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Прямой рассказала о лечении украинцев, которых 7 сентября освободили из российского плена.

По ее словам, режиссер Олег Сенцов отказался от лечения в Феофании, но попросил поместить туда свою мать. "Он, безусловно, был в больнице. Он мне сказал потом: я здоров и хочу, чтоб попала в больницу моя мама, потому что это мой самый дорогой человек. Госпожа Людмила (Сенцова, - ред.) уже находится в Феофании", - уточнила омбудсмен.

Журналист Роман Сущенко, отмечает Денисова, сейчас сдает анализы и проходит обследования. Крымчанину Эдему Бекирову сегодня сделали сложную операцию. "То есть, все под наблюдением врачей", - отметила она.

Что касается освобожденных моряков, то они, по словам Денисовой, обследуются в военном госпитале. "Знаю, что у всех проблемы с зубами. Потому что выдержать, в том числе, девять месяцев в этих пыточных, очень сложно", - добавила Денисова.

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля.

По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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