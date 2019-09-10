Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сенцов отказался от лечения, Бекирову сделали операцию - Денисова

Сенцов отказался от лечения, Бекирову сделали операцию - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 19:09

Омбудсмен рассказала о лечении для бывших узников Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Прямой рассказала о лечении украинцев, которых 7 сентября освободили из российского плена.

По ее словам, режиссер Олег Сенцов отказался от лечения в Феофании, но попросил поместить туда свою мать. "Он, безусловно, был в больнице. Он мне сказал потом: я здоров и хочу, чтоб попала в больницу моя мама, потому что это мой самый дорогой человек. Госпожа Людмила (Сенцова, - ред.) уже находится в Феофании", - уточнила омбудсмен.

Журналист Роман Сущенко, отмечает Денисова, сейчас сдает анализы и проходит обследования. Крымчанину Эдему Бекирову сегодня сделали сложную операцию. "То есть, все под наблюдением врачей", - отметила она.

Что касается освобожденных моряков, то они, по словам Денисовой, обследуются в военном госпитале. "Знаю, что у всех проблемы с зубами. Потому что выдержать, в том числе, девять месяцев в этих пыточных, очень сложно", - добавила Денисова.

  • 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля.
  • По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

Читайте также: Денисова прокомментировала перспективу следующего обмена

Напишите нам
Людмила Денисова политзаключенные лечение моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 