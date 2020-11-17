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Шкарлет о 12-летней учебе в школах: Многие страны начинают учить детей с пяти лет

17.11.2020, 07:35
Шкарлет о 12-летней учебе в школах: Многие страны начинают учить детей с пяти лет - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба МОН)

И.о. главы МОН отметил, что речь не идет о том, чтобы пятилетние дети сидели по полчаса за партами, но рассматриваются разные подходы к этому вопросу

Сейчас в украинском обществе и среди экспертов активно обсуждается вопрос о 12-летнем школьном образовании, написал в Telegram и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, затронув при этом вопрос о возможности начала учебы в с пяти лет.

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Он подчеркнул, что речь не идет о том, что пятилетние дети должны сесть за парту на 35 минут урока, но обсуждаются "новые формы получения знаний и приобретения компетентностей с дальнейшим изменением государственных образовательных стандартов и программ".

"В мире сегодня много стран начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же необходимо учитывать особенности украинской школы", – отметил и.о. главы МОН.

По словам Шкарлета, у детей в пять и в шесть лет "абсолютно разные уровни психофизического развития", поэтому к организация образовательного процесса должны применяться разные подходы.

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Дарья Мостовая
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образование школа учеба Сергей Шкарлет

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