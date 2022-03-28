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Шкарлет: В 13 областях все школы организовали дистанционное обучение

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 12:29
Шкарлет: В 13 областях все школы организовали дистанционное обучение - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

На третьей неделе обучения в условиях военного положения в 13 областях Украины все школы организовали дистанционный учебный процесс. Об этом написал министр Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные департамента образования и науки областных военных администраций.

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Для организации учебного процесса онлайн, ученики и преподаватели могут использовать национальную электронную платформу Всеукраинская школа онлайн, а также пользоваться ресурсами частных школ, которые открыли доступ к своим платформам.

В девяти областях Украины учебный процесс организован частично или дети ушли на каникулы. В двух областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс прекращен. По одной области нет информации из-за активных боевых действий.

Также новые знания учащиеся 5-11 классов могут получать с помощью видеотрансляций по телеканалам ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и "Суспильне". И на платформах онлайн телевидение MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv и Volia tv. Трансляции проходят согласно Всеукраинскому онлайн расписанию.

Дети, которые временно не могут учиться в своих школах, могут посещать занятия по месту проживания. За неделю количество таких учеников в Украине, по словам Дениса Малюськи, достигает около 51 000.

Для детей дошкольного возраста создан детский онлайн-сад НУМО в партнерстве с ЮНИСЕФ.

Сейчас в шести областях некоторые сады возобновили свою работу в привычном формате. В остальных областях образовательный процесс не происходит.

Анна Чуданова
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