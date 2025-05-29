Силы беспилотных систем поразили российскую станцию РЭБ "Борисоглебск-2" – видео

Стоимость одной такой станции РЭБ составляет около $200 000 000

"Борисоглебск-2" (Фото: Минобороны РФ)

Операторы БпЛА обнаружили и поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

Бойцы 413 батальона "Рейд" обнаружили станцию из состава комплекса РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2" и поразили ее с расстояния около 70 км. Отмечается, что эта станция считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале оккупантов, что делает ее приоритетной целью.

"Борисоглебск-2" – это один из наиболее современных российских комплексов РЭБ. Он предназначен для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника.

Стоимость одного комплекса — около $200 000 000.

"Учитывая технологическую сложность "Борисоглобска-2", потеря каждой такой станции существенна для российской армии", – отметили военные.