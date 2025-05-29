Сили безпілотних систем уразили російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2" – відео
Оператори БпЛА виявили та уразили російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Бійці 413 батальйону "Рейд" виявили станцію зі складу комплексу РЕБ РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" та уразили його з відстані близько 70 км. Зазначається, що ця станція вважається одним із ключових засобів РЕБ в арсеналі окупантів, що робить її пріоритетною ціллю.
"Борисоглєбськ-2" – це один із найсучасніших російських комплексів РЕБ. Він призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, окупанти його активно використовують для боротьби з дронами.
Вартість одного комплексу — близько $200 000 000.
"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії", – зазначили військові.
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