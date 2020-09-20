Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло – прогноз погоды

На следующей неделе в Украине ожидается теплая и солнечная погода

До конца следующей недели в Украине будет теплая, сухая и солнечная погода. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.

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"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца", - говорит синоптик.

При этом ожидаются туманы, а также прохладные ночи. Днем по всей Украине будет от +20 до +26 градусов по Цельсию.

В Киеве также ожидается теплая погода. В понедельник в столице +22+23 градусов, а дальше – от +25 до +26.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Владислав Сердюк

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