Синоптики предупреждают о жаре: где пройдут дожди - погода, карта

Погода (фото - depositphotos.com)

18 июня ожидается + 29, + 34 градуса, на западе + 25, + 29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Локальные дожди с грозами завтра, во вторник, возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина-Черкасская область-Полтавщина к Сумской. Остальные территории - в сухой погоде", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 18 июня - жара, около +30 градусов. "Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, ощутимое, предполагается 25 июня. Юг продержится дольше", - уточнила Диденко.

По ее словам, температура воздуха упадет примерно до + 23, + 29 градусов.

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