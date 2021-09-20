Синоптики предупреждают о ночных заморозках в середине недели
20.09.2021, 17:22
Фото: depositphotos.com
Синоптики предупреждают о заморозках ночами 22 и 23 сентября. Об этом говорится в предупреждении на сайте Укргидрометцентра.
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Ночью 22 сентября в западных областях, и 23 сентября в западных и центральных областях, кроме Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности грунта 0..3 градуса.
Также синоптики предупреждают, что 20-23 сентября в Винницкой области и большинстве областей на юге страны будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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