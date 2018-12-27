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27.12.2018, 08:45

Синоптики предупреждают: погода ухудшится - карта

Синоптики предупреждают: погода ухудшится - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

27 декабря на дорогах Украины - гололедица

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По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине ожидается временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Госудрарственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны будет от -3 градусов до + 3 градусов.

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"27 декабря на дорогах Украины - гололедица, утром порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве ожидается ослабление осадков. «А 28 декабря вновь усиление», - уточнила она.

1 декабря 2018 года в большинстве регионов Украины выпал первый снег.

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Теги: Наталья Диденко, погода, ГСЧС, карта
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