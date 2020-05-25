Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Сегодня, 25 мая, в большинстве областей пройдут дожди, с 1 июня в Украине существенно потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Днем предполагается +14, +17 градусов, очаг холода - над Киевской областью и Карпатами, +9, +12 градусов, на востоке и в Днепропетровской будет теплее, + 15, + 20 градусов", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, в Киеве - дождь и холодно, около +12 градусов.
"Тепло придет в Украину с 1 по 7 июня", - уточнила Диденко.