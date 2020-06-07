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Ситуация улучшилась. Киев и четыре области не готовы к ослаблению карантина

Ситуация улучшилась. Киев и четыре области не готовы к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
07.06.2020, 12:40

В Киеве и четырех областях превышен показатель по заболеваемости за неделю

Киев и четыре области не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

В Киеве инцидентность снизилась с 15,87 до 14,59. В Волынской области инцидентность упала с 14,55 до 13,96, в Житомирской - с 14,16 до 11,76, в Ровенской - с 28,98 до 28,89. Ситуация с инцидентностью ухудшилась в Черновицкой и Львовской областях.

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  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

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Владислав Сердюк
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