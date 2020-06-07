Ситуация улучшилась. Киев и четыре области не готовы к ослаблению карантина

Киев и четыре области не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
В Киеве инцидентность снизилась с 15,87 до 14,59. В Волынской области инцидентность упала с 14,55 до 13,96, в Житомирской - с 14,16 до 11,76, в Ровенской - с 28,98 до 28,89. Ситуация с инцидентностью ухудшилась в Черновицкой и Львовской областях.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить:
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE