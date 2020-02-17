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Скалецкая: Эвакуированных из Уханя будут круглосуточно охранять

Скалецкая: Эвакуированных из Уханя будут круглосуточно охранять - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: скриншот видео Кабмин/Youtube)
17.02.2020, 20:52

Вся команда вместе с эвакуированными подлежит 14-дневной обсервации и охране Нацгвардией и полицией, сказала министр

Эвакуированных из Уханя украинцев в течение 14 суток карантина будут круглосуточно охранять нацгвардейцы и полицейские. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, самолет вылетает из Киева 18 февраля. На борт самолета из Уханя смогут подняться люди, у которых нет симптомов острой респираторной инфекции. Непосредственно перед вылетом все они пройдут обязательный осмотр китайскими медиками.

Скалецкая отметила, что правительство в полном объеме обеспечит людей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все члены команды прошли соответствующее обучение в Центре общественного здоровья.

После приземления проведут все мероприятия по защите. Самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут проведены в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут на отдельном транспорте.

Вся команда вместе с эвакуированными подлежит 14-дневной обсервации. Место будет находиться под круглосуточной охраной Нацгвардии и полиции.

Министр напомнила, что на сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания новым коронавирусом.

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коронавирус COVID-19 Зоряна Скалецкая эвакуация
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