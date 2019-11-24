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Скончался актер Театра им. Леси Украинки Давид Бабаев

Скончался актер Театра им. Леси Украинки Давид Бабаев - Фото
Давид Бабаев (фото - facebook.com/rusdram)
24.11.2019, 16:24

Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинки почти 50 лет

В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Почти 50 лет Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинки.

Наиболее известны его роли французского императора в "Наполеоне и корсиканцах", Санчо Пансы в спектакле "Дон Кихот. 1938" по Булгакову, Аргана из "Мнимого больного" Мольера.

Последним для Бабаева стал спектакль "Последняя любовь" по рассказу поляка Исаака Зингера. "Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз..." – говорится в сообщении театра.

О времени и дате прощания с актером будет сообщено отдельно.

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смерть театр актер Давид Бабаев
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