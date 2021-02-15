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Смертность от коронавируса упала вдвое по сравнению с декабрем – НАН

15.02.2021, 18:30
Смертность от коронавируса упала вдвое по сравнению с декабрем – НАН - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине во вторую неделю февраля вдвое снизилась смертность от коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом в декабре. Об этом сообщается в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 9-15 февраля, опубликованном Национальной академией наук.

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Как отмечается, динамика смертельных случаев остается положительной, но темпы падения достаточно медленные.

По данным НАНУ, на сегодня смертность упала почти вдвое по сравнению с максимальными значениями начала декабря.

Как подчеркивают в НАНУ, необходимо отметить, что летальность новых выявленных случаев болезни выросла до 2% и выше. Это свидетельствует о том, что тестирование проходят люди с более сложным, чем ранее, течением болезни.

Также сообщается, что количество опубликованных новых заражений коронавирусом стабилизировалась. Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 3784 в сутки.

Как отмечается, продолжает уменьшаться количество выздоровлений и летальных случаев. На 15 февраля 5862 выздоровевших и 107 умерших в сутки.

В пяти регионах Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях) количество заболеваний растет, в остальных областях количество новых выражений продолжает снижаться.

Репродуктивное число в Украине стало почти равно единице.

В НАНУ пишут, что динамика новых выявленных заражений в Украине на данный момент очень похожа на статистику Румынии и Польши.

Количество новых госпитализаций остается стабильной.

Читайте также: Фаза IV. Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: впечатляет

Смертность от коронавируса упала вдвое по сравнению с декабрем – НАН

Коронавирус. Смертность от COVID-19 упала вдвое по сравнению с декабрем – НАН

Смертность от COVID-19 во вторую неделю февраля снизилиась в два раза по сравнению с аналогичным периодом декабря

В Украине во вторую неделю февраля вдвое снизилась смертность от коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом в декабре. Об этом сообщается в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 9-15 февраля, опубликованном Национальной академией наук.

Как отмечается, динамика смертельных случаев остается положительной, но темпы падения достаточно медленные.

По данным НАНУ, на сегодня смертность упала почти вдвое по сравнению с максимальными значениями начала декабря.

Как подчеркивают в НАНУ, необходимо отметить, что летальность новых выявленных случаев болезни выросла до 2% и выше. Это свидетельствует о том, что тестирование проходят люди с более сложным, чем ранее, течением болезни.

Также сообщается, что количество опубликованных новых заражений коронавирусом стабилизировалась. Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 3784 в сутки.

Как отмечается, продолжает уменьшаться количество выздоровлений и летальных случаев. На 15 февраля 5862 выздоровевших и 107 умерших в сутки.

В пяти регионах Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях) количество заболеваний растет, в остальных областях количество новых выражений продолжает снижаться.

Репродуктивное число в Украине стало почти равно единице.

В НАНУ пишут, что динамика новых выявленных заражений в Украине на данный момент очень похожа на статистику Румынии и Польши.

Количество новых госпитализаций остается стабильной.

14 февраля в Украине выявили 2332 заболевших коронавирусом, Киев вошел в топ-5 регионов по новым случаям COVID-19.

Читайте также: Фаза IV. Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: впечатляет

Наталия Медведева
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коронавирус смертность
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