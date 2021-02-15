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COVID-19. В Украине снизилось число тестов и новых случаев, Киев в топ-5 по заболеваемости

15.02.2021, 08:15
COVID-19. В Украине снизилось число тестов и новых случаев, Киев в топ-5 по заболеваемости - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 14 февраля, в Украине выявили 2332 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3094), Киев вошел в топ-5 регионов по новым случаям COVID-19 (211). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Лидерами по суточной заболеваемости также являются Ивано-Франковская (457), Черновицкая (225), Киевская (171) и Житомирская (150) области.

За сутки по всей Украине умерли 62 больных COVID-19 (днем ранее – 45), выздоровели – 2478 (2002), были госпитализированы –1145 (1917).

Сделано 13 740 тестов на коронавирус (19 211). Основным методом ПЦР – 11 073 (15 576), выявляющим и переболевших ИФА – 2667 (3635).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 273 475 заболевших: 1 116 779 человек выздоровели, 24 392 – умерли.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 211 заболевших за сутки (днем ранее – 82);
Винницкая область – 142 (125);
Волынская – 45 (78);
Днепропетровская – 106 (212);
Донецкая – 28 (126);
Житомирская – 150 (220);
Закарпатская – 113 (207);
Запорожская – 46 (34);
Ивано-Франковская – 457 (483);
Киевская область – 171 (184);
Кировоградская – 3 (11);
Луганская – 9 (22);
Львовская – 123 (164);
Николаевская – 77 (121);
Одесская – 75 (71);
Полтавская – 21 (34);
Ровенская – 15 (33);
Сумская – 47 (87);
Тернопольская – 79 (126);
Харьковская – 59 (93);
Херсонская – 31 (37);
Хмельницкая – 10 (121);
Черкасская – 66 (80);
Черновицкая – 225 (272);
Черниговская – 23 (71).

Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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