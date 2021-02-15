COVID-19. В Украине снизилось число тестов и новых случаев, Киев в топ-5 по заболеваемости

Вчера, 14 февраля, в Украине выявили 2332 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3094), Киев вошел в топ-5 регионов по новым случаям COVID-19 (211). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Лидерами по суточной заболеваемости также являются Ивано-Франковская (457), Черновицкая (225), Киевская (171) и Житомирская (150) области.

За сутки по всей Украине умерли 62 больных COVID-19 (днем ранее – 45), выздоровели – 2478 (2002), были госпитализированы –1145 (1917).

Сделано 13 740 тестов на коронавирус (19 211). Основным методом ПЦР – 11 073 (15 576), выявляющим и переболевших ИФА – 2667 (3635).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 273 475 заболевших: 1 116 779 человек выздоровели, 24 392 – умерли.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 211 заболевших за сутки (днем ранее – 82);

Винницкая область – 142 (125);

Волынская – 45 (78);

Днепропетровская – 106 (212);

Донецкая – 28 (126);

Житомирская – 150 (220);

Закарпатская – 113 (207);

Запорожская – 46 (34);

Ивано-Франковская – 457 (483);

Киевская область – 171 (184);

Кировоградская – 3 (11);

Луганская – 9 (22);

Львовская – 123 (164);

Николаевская – 77 (121);

Одесская – 75 (71);

Полтавская – 21 (34);

Ровенская – 15 (33);

Сумская – 47 (87);

Тернопольская – 79 (126);

Харьковская – 59 (93);

Херсонская – 31 (37);

Хмельницкая – 10 (121);

Черкасская – 66 (80);

Черновицкая – 225 (272);

Черниговская – 23 (71).

Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В феврале в Украине должен стартовать первый этап вакцинации против коронавируса. В Минздраве ожидают поставку 117 000 доз вакцины от Pfizer/BioNTech. Прививки от государства будут бесплатными, заверил президент Владимир Зеленский.

Всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцины от COVID-19, говорил Степанов.

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Марк Сировой

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