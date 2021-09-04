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Спасатели предупредили о заморозках на грунте на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 09:08
Спасатели предупредили о заморозках на грунте на следующей неделе - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

На следующей неделе в Украине будут заморозки на грунте. Об этом сообщает в Telegram пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели пишут, что заморозки на поверхности грунта от 0 до -3 градусов будут:

- в ночь на 6-7 сентября по всей Украине, кроме Закарпатья и южных областей;

- в 8 сентября – в юго-восточных и восточных областях.

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  • На этих выходных и на следующей неделе в Украине похолодает, по ночам температура воздуха будет опускаться до +4 градусов.

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Марк Сировой
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