Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 15:45

Суд Грузии освободил украинку, подозреваемую в торговле детьми

Суд Грузии освободил украинку, подозреваемую в торговле детьми - Фото
Юлия Сусляк (скриншот из видеозаписи)

В суде сообщили, что перенаправили дело в украинскую прокуратуру

Грузинский суд освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле детьми. Об этом сообщает Рустави2.

Дело направили в украинскую прокуратуру, так как "расследование по делу в Грузии невозможно". В суде добавили, что к украинской стороне дважды обращались за отправлением доказательств, но документов еще не получили.

Сусляк считает, что ее дело было сфабриковано.

"Мой случай полностью сфабрикован, и я знаю, кто совершил это", - заявила она.

Адвокаты украинки не исключают повторной попытки ее задержания.

Сусляк задержали в Грузии в апреле. Прокуратура выдвинула ей подозрение в торговле детьми, которых она якобы купила в Украине и собиралась продать в Абхазии. В июне украинке продлили арест.

Отправить:
Распечатать:
Теги: юлия сусляк, дети сусляков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 