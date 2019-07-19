Суд Грузии освободил украинку, подозреваемую в торговле детьми

Юлия Сусляк (скриншот из видеозаписи)

Грузинский суд освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле детьми. Об этом сообщает Рустави2.

Дело направили в украинскую прокуратуру, так как "расследование по делу в Грузии невозможно". В суде добавили, что к украинской стороне дважды обращались за отправлением доказательств, но документов еще не получили.

Сусляк считает, что ее дело было сфабриковано.

"Мой случай полностью сфабрикован, и я знаю, кто совершил это", - заявила она.

Адвокаты украинки не исключают повторной попытки ее задержания.

Сусляк задержали в Грузии в апреле. Прокуратура выдвинула ей подозрение в торговле детьми, которых она якобы купила в Украине и собиралась продать в Абхазии. В июне украинке продлили арест.